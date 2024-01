LAVROV: EU treba da se stidi, obaveze prema Srbiji nisu ispunjene deset godina

Obaveze prema Srbiji, posebno u stvaranju Zajednice srpskih opština na severu KiM, nisu ispunjene više od 10 godina, a Evropska unija ne može ništa da uradi po ovom pitanju, izjavio je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

On je istakao da EU ''treba da se stidi'' zbog nerešenog problema na KiM, uprkos Briselskom sporazumu iz 2013.- Te 2013. postignut je dogovor Prištine i Beograda o stvaranju Zajednice srpskih opština. Prošlo je više od deset godina, ništa se nije promenilo. Došlo se do ćorsokaka u primeni sporazuma koji je EU predstavila kao svoje najveće diplomatsko dostignuće. Odugovlači se, a EU ne može ništa. Vidimo kako se nad Srbima iživljavaju, ako se govori o kosovskom problemu - rekao je on.

stakao je da EU sada menja postojeće sporazume u korist Prištine, na način da ''Srbi na severu KiM nemaju nikakva prava''.- Ta prava su apsolutno veštačka, dok stvarna vlast ostaje Albancima - ocenio je Lavrov.