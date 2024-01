UŠAO U LEDENU VODU, PA SE PREKRSTIO TRI PUTA: Pogledajte kako se Putin okupao na Bogojavljenje (VIDEO)

Predsednik Rusije Vladimir Putin okupao se u ledenoj povodom Bogojavljenja, rekao je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

Ruski predsednik tri puta je zaronio u vodu, nakon čega se svaki put prekrstio.

- Bilo je mnogo vaših pitanja jutros o tome da li je predsednik upao u ledenu rupu. Da, tradicionalno je to uradio jutros povodom Bogojavljenja - rekao je on.

Peskov je dodao da je odluka o učešću u bogojavljenskom kupanju lična stvar svakoga, a to se odnosi i na zvaničnike.

Kremlj je prvo najavio da će šef države uroniti u ledenu rupu na Bogojavljenje 2018. godine. Peskov je tada primetio da Putin već nekoliko godina nije menjao ovu tradiciju.

Pravoslavni hrišćani slave praznik Bogojavljenje 19. januara. U Rusiji ga tradicionalno prati masovno kupanje u ledenoj vodi u posebno isečenim i osvećenim rupama.

#Breaking Vladimir Putin took a plunge into an ice hole to mark Epiphany - Kremlin pic.twitter.com/7mUzcMpi2m