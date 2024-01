ASTEROID PAO U NEMAČKOJ - Svetlelo nebo iznad Berlina! Građani zabeležili NESTVARAN PRIZOR (FOTO+VIDEO)

Manji asteroid pogodio je Zemlju između subote i nedelje, a nestvaran prizor na nebu zabeležili su građani Berlina.

Nekih 90 minuta pre udara NASA je najavila da će manji asteroid udariti zemlju.

Udar se dogodio zapadno od Berlina u Nemačkoj, a kako se navodi, asteroid je imao oko metar u prečniku i nije predstavljao opasnost po ljude.

Prague's view of #Sar2736: a minor planet entering Earth's atmosphere on Jan 21, 2024, at 00:32 UT. pic.twitter.com/KXDnBvzmGX