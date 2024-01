U AUSTRALIJI KAO U PAKLU, AMERIKA OKOVANA SNEGOM I LEDOM! Temperaturni ekstremi ODNOSE ŽRTVE - svi se pribojavaju jedne stvari (FOTO)

Dok se severna polulopta smrzava, južna se topi od vrućine!

Tako iz SAD-a i Kanade stižu vesti o ekstremnim hladnoćama, odnosno temperaturama nižim od 35 Celzijusovih stepeni, a iz Australije o udaru El Ninja.

U SAD-u je zasad najmanje 55 poginulih u vremenskim nepogodama u 10 saveznih država.

U Memfisu su stanovnici pozvani da prokuvaju vodu, a Njujorčani su upozoreni da bi putevi ovog vikenda mogli da budu prekriveni poledicom jer ekstremna hladnoća i loše vreme nastavljaju da haraju delovima SAD-a.

U petak je u Njujoku, Baltimoru i Vašingtonu palo više snega nego što su predvideli meteorolozi pa je izazvao opšti kolaps, a oluje su poslednje dve nedelje harale severozapadom, srednjim zapadom, jugom i severoistokom Pacifika uz niske temperature, s jakim snegom, ledenom kišom i snažnim vetrovima.

U Zapadnoj Virdžiniji izdano je upozorenje za dugotrajno nevreme, a meteorološka služba najavila je dodatni sneg, nalete hladnog vjetra do 64 kilometra na sat i temperature do minus 29 °C. Na zapadnoj obali guvernerka Oregona Tina Kotek proglasila je u četvrtak vanredno stanje u celoj državi nakon smrtonosnih ledenih oluja.

Meteorološka služba izvestila je da su temperature u petak konačno bile iznad nule u većini područja i da će se sneg i led polako početi topiti. Ledena kiša očekivala se u kanjonu reke Kolumbije. Drveće i dalekovodi koji su već prekriveni ledom mogli bi se srušiti budu li padavine obilnije, upozorila je Nacionalna meteorološka služba.

This is what New York should look like in winter! ! ❄️❄️ pic.twitter.com/nPgNaAqBST

Australija gori

Australiju su pak pogodile nesnosne vrućine i opasnost od šumskih požara.

Najviši stepen upozorenja na ekstremne vrućine na snazi je drugi dan u delovima Zapadne Australije, a danas je proširen i na Južnu Australiju, dok su područja Kvinslenda i Novog Južnog Velsa pod "ozbiljnim" upozorenjima, saopštila je nacionalna meteorološka agencija.

Agencija je takođe upozorila na povećan rizik od izbijanja šumskih požara.

U zapadnim oblastima Pilbara i Gaskojn za danas su najavljene temperature do 40 stepeni Celzijusa, dok bi, prema prognozama, temperatura u rudarskom gradu Paraburdu danas mogla da dostigne 48 stepeni Celzijusa.

Extreme heatwave conditions are forecast for parts of Western Australia this weekend into early next week with temperatures expected to soar over the 50°C (122°F) mark. All-time national heat record of 50.7°C could fall. pic.twitter.com/jYs2tcYNfT