MUŠKARAC IZBAČEN IZ AVIONA ZBOG BIZARNOG RAZLOGA: Nezapamćeni incident trese Ameriku, sve zbog OVOGA?

Jedan putnik na letu American Airlines između Finiksa i Ostina morao je da bude izbačen iz aviona zbog neverovatnog razloga.

Naime, čovek koji nije hteo da prestane da ispušta gasove jednostavno je udaljen iz letelice u incidentu koji se, kako tvrdi jedan korisnik Redita, desio prošle nedelje.

U pitanju je bio popodnevni let sa aerodroma u Finiksu koji je bio odložen nekih 15 do 30 minuta.

"Bio sam na direktnom letu od Finiksa do Ostina i sedeo sam blizu reda gde se desio incident" napisao je muškarac na Reditu opisujući incident od 14. januara a koji je nazvao "malo smešnim i zabavnim".

Počeo da proziva ostale putnike

Kako je rekao, jedan od putnika je izgledao uznemireno, on pretpostavlja od mamurluka, još čim su se ukrcali. Pričao je prvo sebi u bradu a onda postao glasan.

"Milsite da je ovo nepristojno, a šta kažete na miris" rekao je i namerno glasno ispustio gasove.

Kako piše dalje čovek na Reditu, niko ga nije provocirao niti mu išta rekao, samo je nekoliko njih odmahnulo glavom, ali je on nastavio.

"Da, da. Hajde svi da jedemo hranu koja što više miriše u isto vreme. Ako vam se ne sviđa, letite privatno."

Ceo let kasnio zbog njega

Tad se već pojavila stjuardesa i rekla mu da je dosta a onda je i preko zvaničnog razglasa rekla da će avion morati da se vrati na gejt.

Tada se i vratila do putnika koji je pravio probleme i rekla mu da će morati da izađe iz aviona. On se na to začudio i rekao da ne raume u čemu je problem.

Bio je ljut, međutim, samo je uzeo svoju torbu i izašao.

"Svi smo odahnuli sa olakšanjem kad je izašao jer mislim da je bilo puno ljudi koji su brinuli šta bi mogao da uradi ili kaže sledeće" zaključio je čovek na Reditu.

