SMRT PORODICE POD VELOM MISTERIJE - Ćerke nađene MRTVE sa ocem i tetkom! Ne zna se gde je mama, a to nije jedino što muči sve (FOTO)

Policija nastavlja da istražuje smrt četiri osobe, među kojima su i dve devojčice, koje su pronađene mrtve u kući u Norfolku u petak, 19. januara.

Član javnosti pozvao je policiju da obiđe kuću u petak oko 7 sati ujutru. Iz kuće je došao poziv malo oko šest sati ujutru, ali službenici nisu odgovorili na njega.

Po dolasku policija je morala da provali u kuću gde su našli četiri tela. Ona pripadaju ocu Bartolomeju Kučinskom, njegovim ćerkama Jasmini (12) i Nataši (9), dok telo žene pripada njihovoj tetki Kantiči Sukpengpanao (36).

Dok policija nastavlja sa istragom, brojna pitanja muče meštane koji žele da znaju šta se desilo.

Zašto policija nije odgovorila na prvi poziv?

Prvi poziv 999 upućen je iz kuće, za koji se veruje da ga je uputio Bartolomej, skoro sat vremena pre nego što su policajci odgovorili na poziv jednog člana javnosti.

Prvi hitni poziv upućen je od "muškaraca na adresi" nešto pre 6 sati ujutro, ali policija nije bila angažovana. Policija nije objasnila zašto je to bilo tako i rekla je da će takvi odgovori doći nakon istrage IOPC-a.

Postavlja se pitanje da li bi, da je policija odgovorila na prvi poziv, životi mogli da budu sačuvani.

Šta se desilo u kući?

Iako je rečeno da su sve četiri osobe tragično poginule, niz događaja koji su doveli do toga još uvek je nejasan.

#Police too busy to attend to a 999 call! Despicable. Probably busy chasing motorists!! #norfolk #murder BBC News - Norwich: Police not deployed to 999 call from family death house https://t.co/VOCeip1Lzu

Dok je poznato da su Bartolomej i Kantiča umrli od ubodnih rana na vratu, obdukcija devojčica još nije gotova. Nije poznato ko je koga izbo ili šta se desilo što je dovelo do smrti četiri osobe.

Uprkos tome, nakon opsežnih istraga, policija je potvrdila da nikog drugog ne traži u vezi sa incidentom. Formalna identifikacija tek treba da se izvrši.

Gde je majka?

Još uvek nije poznato gde je majka. Kančita, majčina sestra, bila je među četiri osobe koje su umrle.

Njena prijateljica Nati rekla je da nije sigurna gde je majka devojčica i malo je toga poznato o njoj. Dodala je da nije sigurna da li je majka živela sa porodicom.

Norfolk Police refers itself to watchdog, saying it did not respond to 999 call from house in Norwich, England, where family was later found deadhttps://t.co/qeZ4U6MhAM