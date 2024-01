Mia (14) dan pre SAMOUBISTVA molila roditelje da je ISPIŠU IZ ŠKOLE - Zbog jedne stvari se osećala izolovano

Nastavnica Mie Janin (14) koja je izvršila samoubistvo nakon što su dečaci objavili lažne golišave fotografije na društvenoj mreži Snepčet, rekla je da je ona bila sjajna devojčica i da je uvek delovala zadovoljno.

Mia je pronađena mrtva u svojoj kući u Londonu 12. marta 2021. godine.

Njen otac Marijano rekao je da veruje da su je drugi učenici zlostavljali preko društvenih mreža.

Njena nastavnica Alister rekla je da nije bila svesna da je Mia bila žrtva vršnjačkog nasilja.

"Nikada nisam čula da je nazivaju pogrdnim imenima. nije bila među popularnima u odeljenju, ali nije bila ni izolovana. Uvek mi je delovala zadovoljno", rekla je nastavnica.

Ona je dodala da je Mia bila sjajna učenica i da su nastavnici bili zadovoljni njom.

"Nisam bila zabrinuta zbog nje", rekla je nastavnica.

U istrazi koja je sprovedena se navodi da je Mia bila izložena maltretiranju, pogotovo na društvenim mrežama Tiktok i Snepčet, gde su dečaci kačili lažne nage video-snimke i fotografije žrtve.

Dečaci su devojčicino lice stavljali na fotografije poznatih obnaženih porno-zvezda i tako ih kačili na društvene mreže, a kasnije ih delili u grupama koje je koristio veliki broj dece.

Takođe, negativno su komentarisali Mijin izgled, što je kasnije i potvrđeno kroz devojčicini dnevnik gde je i sama komentarisala kako "mrzi sebe zbog svog fizičkog izgleda".

Jedna učenica, koja je sa Miom razgovarala dan pre nego što se ubila, otkrila je o čemu su njih dve razgovarale.

"Mia me je pitala da li bi ljudi brinuli o meni kada bih sutra umrla. Nakon što me je to pitala samo smo se nasmejale i nastavile da normalno razgovaramo", rekla je ona.

Druga učenica je ispričala da je Mia dva dana pre samoubistva na TikToku objavila video ispod kog je dobila mnogo negativnih komentara.

"Mia je rekla da je dobro, ali ja ne mislim da je bila", rekla je drugarica.

Marijano je tokom razgovora sa policijom ispričao da je njegova ćerka kada se 11. marta vratila iz škole pitala da li može da se premesti u drugu školu.

Njena majka marisa, koja je u međuvremenu umrla, rekla je da bi Mia mogla do kraja školske godine da se školuje od kuće, a da će nakon toga razmotriti prebacivanje u drugo odeljenje.

Mia je zatim otišla u krevet. Nekoliko sati kasnije pronađena je mrtva.

Marisa je kasnije ispričala policiji da je bila zabrinuta jer njenu ćerku niko nije pozvao na Bar micvu.

"Zbog toga se osećala tužno i izolovano", rekla je tada njena majka.