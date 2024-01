JOZEF FRICL DOBIO USLOVNI OTPUST - Monstrum ćerku držao zatočenu u tamnici u podrumu svoje kuće, gde joj je napravio sedmoro dece!

Odluku donelo tročlano veće na ročištu koje nije bilo otvoreno za javnost.

Jozef Fricl, koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora u Austriji zbog incesta i koji je bio smešten u ustanovu za mentalno obolele kriminalce, pušten je na uslovnu slobodu u četvrtak.

Ovome je prethodila rasprava tročlanog veća Okružnog suda u Kremsu, koja je bila zatvorena za javnost.

On će morati da ostane gde jeste, dok odluka ne postane pravno obavezujuća. Fricl će morati da podnosi izveštaje sa psihijatrije.

Odluka nije konačna jer ročištu nije prisustvovao predstavnik javnog tužilaštva. Prema navodima suda, tužilaštvo sada ima rok od 14 dana da uloži žalbu.

Odluka je doneta malo pre devet sati, a državno tužilaštvo se još nije oglasilo.

"Bili smo uspešni. Bilo je to dugo saslušanje. Ponovo je ispričao kako se kaje zbog onoga što je uradio. On je zapravo bio blizu suza. Ukratko, sud je došao do zaključka da moj klijent zapravo više nije opasan", rekla je njegova advokatica Astrid Vagner.

Doneta je odluka da se iz pritvorskog centra u zatvoru Štajn premesti u normalnu ćeliju. Ovo bi mogao biti uvod u kasnije, potpuno oslobađanje iz zatvora.

Da podsetimo, Fricl je 24 godine državu svoju ćerku zatočenom u tamnici u podrumu svoje kuće, gde joj je napravio sedmoro dece.

Osuđen je 2009. godine na doživotnu kaznu zatvora.

Od marta 2009. godine, Fricl služi doživotnu kaznu u zatvorskom sistemu za psihijatrijski obolele kriminalce u zatvoru Krems-Stajn.

Prema austrijskom zakonu, svako ko je osuđen na doživotnu kaznu ima pravo na uslovni otpust nakon 15 godina.

