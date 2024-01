PRVI SNIMCI I FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Napadači iz crkve u Istanbulu nosili maske - ZAJEDNO SA VERNICIMA BILI NA MOLITVI

U oružanom napadu na katoličku crkvu u severnom delu Istanbula tokom verske službe ubijena je jedna osoba, rekao je danas turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.

- U napadu na katoličku crkvu Svete Marije u oblasti Sarijer u Istanbulu, ubijena je jedna osoba - napisao je Jerlikaja na društvenoj mreži "Iks".

Na društvenim mrežama su se pojavili i prvi snimci sa metsa pucnjave.

Two armed men wearing ski masks burst into a Catholic church in Istanbul and started shooting, killing one person and wounding several others #istanbul pic.twitter.com/4Bmsxan2L9



Kako pišu pojedini mediji postoji mogućnost da se radi o aktu terorizma.



Ministar je rekao da su dvojica napadača nosili maske i da su bili prisutni s vernicima tokom nedeljne molitve.

one person died in an attack by two masked men during sunday mass in a #church in #istanbul. there are injured people too.https://t.co/Iy7u2ekInw