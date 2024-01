UPUCAN TRAMPOV SARADNIK! Čekao suprugu u automobilu kada su na njega ispaljeni hici: Uspeo da izađe iz vozila, a onda se srušio

Majk Gil, član administracije nekadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa, nalazi se u kritičnom stanju nakon što je upucan u Vašingtonu.

Gil je teško ranjen tokom pokušaja krađe automobila.

Napad se dogodio oko 17.45 časova u ponedeljak po lokalnom vremenu, a napadač je potom ubio jednu osobu, pokušavajući da ukrade drugo vozilo. Policija ga je potom likvidirala.

Kako javljaju američki mediji, Gil, koji je otac troje dece, upucan je dok je čekao da pokupi svoju suprugu. Bio je u vozilu kada su u njega ispaljeni hici.

Trampov saradnik je uspeo ranjen da izađe iz automobil, a potom se srušio.

Gil je bio glavni operativni direktor Komisije za trgovinu tokom vremena Donalda Trampa u Beloj kući.

Portparol porodice je potvrdio da je došlo do pucnjave i ranjavanja i da je Gil u kritičnom stanu, a jedan od svedoka rekao je za da je Gilova supruga dotrčala do ranjenog Majka i držeći ga za ruku, pitala šta se dogodilo, ali da on nije uspeo da joj odgovori.

Osumnjičeni za ranjavanje Gila pokušao je da u krade vozila u Vašingtonu i Merilendu i ubio je najmanje jednu osobu.

Osumnjičeni je treći put bezuspešno pokušao da otme vozilo u Trećoj ulici, pre nego što je ukrao automobil osobe koju je ubio.

Policajci u Nju Keroltonu u Merilendu, predgrađu Vašingtona, jutros su ubili osumnjičenog. Još nije imenovan, preneo je Fox5DC.

Džefri Kerol, pomoćnik šefa policije Vašingtona, rekao je da je čovek imao kriminalni dosije i da je izgledalo da je u trenutku napada prolazio kroz psihičku krizu.

