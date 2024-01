Borelj: Ukrajina, odbrana EU i situacija u Crvenom moru teme sastanka u Briselu

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj najavio je danas da će vojna podrška Evropske unije Ukrajini, odbrambena spremnost EU i bezbednosni izazovi u Crvenom moru, Sahelu i Gvinejskom zalivu, biti glavne teme neformalnog sastanka ministara odbrane EU u Briselu.

- Ukrajini treba više municije - rekao je Borelj novinarima po dolasku na sastanak i poručio da EU mora da pokaže da njena "jasna posvećenost Ukrajini ostaje i da se nastavlja".

On je dodao da je važno da se razjasni situacija i da EU zna "gde smo i kako ćemo biti do kraja godine" i do marta.

Od ministara je zatraženo da tačno predstave šta su uradili, šta rade, šta planiraju da urade, kako bismo imali jasno razumevanje šta sve mora zajedno da ide da bi se Ukrajini obezbedilo ono što joj je potrebno i da bi se postigli ciljevi koje smo ustanovili", poručio je Borelj.

On je dodao da će se tokom sastanka razgovarati i o Fondu da pomoć Ukrajini u okviru Evropskog mirovnog fonda i podsetio da je paket podrške Ukrajini sutra na dnevnom redu lidera EU.

Borelj je rekao da će se tokom sastanka razgovarati i o odbrambenoj spremnosti EU, naročito o spremnosti da se razvije strategija za evropsku odbrambenu industriju.

- Moramo da ojačamo odbrambenu industriju EU - naveo je Borelj na društvenoj mreži X (Tviter).

Borelj je izrazio uverenje da će danas biti doneta odluka o stvaranju novih mornaričkih misija EU, koje će učestvovati u pratnji trgovačkih brodova u Crvenom moru, koji se suočavaju sa napadima Huta.

On je izrazio nadu da će misija biti pokrenuta 17. februara i istakao da još treba da se donese odluka koja će zemlja preuzeti komandu, gde će se nalaziti štab i koja će sredstva mornarice obezbediti države članice.

On je dodao da će operacija biti nazvana "Aspides", što znači "zaštitnik", a što je, naglasio je, i svrha misije.

- Zaštita brodova, presretanje napada na brodove, neučestvovanje u bilo kakvim akcijama protiv Huta, i samo blokiranje napada Huta na plovila - rekao je Borelj.

Razgovaraće se i, kako je naveo, o situaciji u Sahelu.

Borelj je istakao da su Mali, Niger i Burkina Faso, koje je nazvao zemljama sa vojnim diktaturama, napustile Ekonomsku zajednicu država zapadne Afrike (ECOWAS), dok se, kako je rekao, povećava uticaj Rusije.

- (Bio je) veoma visok, već veoma snažan već u Maliju, a možda uskoro u Nigeru ili u Burkini (Faso). Time se stvara nova geopolitička konfiguracija ovog prostora - ocenio je Borelj.

On je dodao da 24. maja ističe rok za vojnu misiju koju EU ima u Maliju i da će države članice morati da odluče da li žele da nastave misiju ili ne, što će, naglasio je, biti zasnovano na odluci ministara spoljnih poslova.