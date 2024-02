BORELJ SPROVEDEN U SKLONIŠTE: Visoki predstavnik na neuobičajen način dočekao jutro, EVO I ZAŠTO

Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj, koji boravi u poseti Kijevu, objavio je danas na mreži "Iks" da je počeo svoj dan u skloništu usred vazdušnih alarma, zbog ruskog raketnog napada u kojem su ranjeni ljudi i oštećene zgrade u nekoliko delova Ukrajine.

To je svakodnevna realnost hrabrog ukrajinskog naroda, otkako je Rusija pokrenula svoju nezakonitu agresiju, naveo je Borelj.

Borelj je istakao da Ukrajina, u trenutku dok se bori protiv ruskog agresora, ponovo i izgrađuje svoju zemlju, a Evropa joj pomaže na tom teškom zadatku.



Prema njegovim rečima, Ukrajini su predati sistemi za uklanjanje mina, koji će opasan zadata deminera učiniti sigurnijim i efikasnijim.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na mreži Telegram da je pogođena visoka zgrada i da je najmanje devet osoba povređeno u dva različita okruga glavnog grada Ukrajine.

Napadi su prekinuli snabdevanja strujom u nekim delovima Kijeva.

U južnom gradu Nikolajevu u ruskim napadima povređena je najmanje jedna osoba, oštećeno 20 stambenih zgrada, gasne i vodovodne mreže, potvrdio je gradonačelnik Oleksandr Senkevič, prenosi Glas Amerike.

While fighting the Russian aggressor, Ukraine is already rebuilding - and we accompany them on this difficult task.



We handed over to @SSTS_UA a mine-clearing system to that will make the dangerous task of demining safer & more efficient.https://t.co/17fYfJvM6V pic.twitter.com/ImnBuJYHDj