UZNEMIRUJUĆI SNIMAK IZ SUPERMARKETA! Muškarac (55) PESNICOM UDARIO dečaka (4) - Njegovo objašnjenje je ZASTRAŠUJUĆE (VIDEO)

Sigurosna kamera je zabeležila trenutak na kojem je muškarac (55) udario dečaka pesnicom u Kurčatovu (Rusija) u Kurskoj oblasti. Odmah su reagovali otac i majka, ali dečak je već bio preplašen na zemlji.

Napadač je rekao policiji da je mislio da je dečak "lutka" koja se postavlja u izlog, iako je očigledno sa snimka da je video da dečak hoda. Srećom, dečak nije pretrpeo nikakve teže povrede i u dobrom je stanju.

Prema policijskom izveštaju muškarac je bio u alkoholisanom stanju, odbio je pregled i odbijao je saradnju sa organima reda.

The 55-year-old man claimed he confused the 4-year-old child with a mannequin. pic.twitter.com/H4hJdrNFqf