Sudar aviona i helikoptera zabeležen iz još jednog ugla: Kamera na kolima snimila momenat eksplozije (VIDEO)

Kontrolna kamera na jednom automobilu koji se priližavao aerodromu u Vašingtonu, zabeležila je trenutak sudara putničkog aviona American Airlines-a i helikoptera Black Hawk koji je bio u tom trenutku na trenažnom letu.

Na video-snimku, koji je podeljen i na društvenim mrežama, vidi se u gornjem levom uglu kako u jednom trenutku dolazi do velike eksplozije nakon čega letelica pada ka Zemlji.

Prethodno je objavljen zastrašujući snimak sa nadzorne kamere prikazuje trenutak kada su se sudarili putnički avion i helikopter iznad Vašingtona, pre nego što je na nebu buknula vatrena lopta. Snimak sa kamere na Kenedi centru čini se da prikazuje kako letelica pada u reku Potomak.

Podsetimo, putnički avion u kojem je bilo 60 putnika i četiri člana posade srušio se prilikom sletanja u Vašingtonu. Padu je prethodio sudar u vazduhu sa vojnim helikopterom. . Nesreća se dogodila oko 21 čas po lokalnom vremenu. Avion je leteo iz Vičite za Vašington. Helikopter sa kojim se sudario bio na trenažnom letu.

