AMERIKA PODIGLA BOMBARDERE, POGOĐENO 85 CILJEVA - Centralna komanda saopštila detalje ODMAZDE

Američka vojska pokrenula je danas vazdušne napade na položaje proiranskih grupa u Iraku i Siriji, što predstavlja uvod u odmazdu za ubistvo tri američka vojnika u Jordanu.

Za sada je prema saopštenju američke Centralne komande, pogođeno 85 položaja grupa povezanih sa iranskom Revolucionarnom gardom u dve arapske zemlje.

- U 16.00 časova 2. februara, snage Centralne komande SAD izvele su vazdušne napade u Iraku i Siriji protiv Kuds snaga Korpusa čuvara Islamske revolucije (Revolucionarna garda, na engleskom IRGC) i njima savezničkih milicija. Američke vojne snage su pogodile više od 85 ciljeva, koristeći brojne avione, uključujući bombardere dugog dometa koji su leteli iz Sjedinjenih Država. U vazdušnim napadima je upotrebljeno više od 125 komada precizne municije. Pogođeni objekti uključivali su komandne i kontrolne operativne centre, obaveštajne centre, rakete i skladišta bespilotnih letelica, logistiku i objekte u lancu snabdevanja municijom tih grupa i njihovih sponzora iz iranske garde koji su omogućili napade na američke i koalicione snage - piše u saopštenju.

CENTCOM Statement on U.S. Strikes in Iraq and Syria



At 4:00 p.m. (EST) Feb. 02, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted airstrikes in Iraq and Syria against Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups. U.S. military forces… pic.twitter.com/HeLMFDx9zY