VEČERA POSLUŽENA U PREDSEDNIČKOM AVIONU ZGROZILA NOVINARE: Pljušte komentari - Bajden je zaspao dok je pica bila u rerni (FOTO)

Večera poslužena u predsedničkom avionu Džoa Bajdena neprijatno je iznenadila korisnike društvenih mreža.

Dopisnik Blumberga iz Bele kuće Džoš Vingrov objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X fotografiju ugljenisane pice koja je poslužena prilikom povratka Bajdena sa predizbornog putovanja u Mičigenu.

- Večera u Air Force One nakon putovanja u Mičigen. Pica u Detroit stilu - objavio je Vingrov.

Na ugljenisanoj pravougaonoj pici jedva da je bilo mocarela sira i paradajz sosa i vidi se da je Vingrov grickao samo ivice.

Fotografija je izazvala stotine reakcija.

- Džo Bajden namerno pokušava da izgubi Mičigen - navodi jedan korisnik.

- Brat je gricnuo pepeljaru - našalio se drugi korisnik.

- Džo mora da je zaspao dok je pica bila u rerni - nadovezao se treći korisnik.

Pica u Detroit stilu je inače pravougaona pica sa hrskavom korom za žvakanje. Tradicionalno je da ivica bude prelivena mocarelom ili nekim drugim sirom. Nastala je sredinom 20. veka u Detroitu nakon čega se proširila na druge delove SAD.

To je jedna od kultnih lokalnih namirnica u Mičigenu.

The Air Force One dinner tonight after the Michigan trip: Detroit-style pizza. pic.twitter.com/hfIutcUMp2