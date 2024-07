Bajden uoči atentata rekao da je vreme da Tramp postane meta, a tajna služba bila je sumnjivo spora u zaštiti

Džoa Bajdena ne dovode bez razloga u vezu sa pokušajem ubistva Donalda Trampa za vreme njegovog predizbornog mitinga u Batleru, u Pensilvaniji. Makar u ulozi inspiratora-podstrekača.

Bajden je 8. jula doslovno rekao:

"Neću više da govorim o predizbornim debatama. Vreme je da Trampa pretvorimo u metu".

Ovako je nastupio pred svojim donatorima.

Tim povodom je doktor nauka Majkl Rektenvald, bivši predavač na Njujorškom universiteta, ukazao da je atentatu na Trampa prethodila veoma provokativna retorika iz Bajdenove Demokratske partije.

- Samo pre nekoliko dana, ne tvrdim da je to bio poziv na oružje, Bajden je pred svojim saponzorima rekao da je vreme da demokrate zaborave na debate i da ga uzmu za metu. To je, u svakom slučaju primer retorike koja je svemu prethodila. Demokrate su naprosto isprogrammirale ljude da povodom Trampa siđu s uma. Izazvale susindrom opsednutosti Trampom - jasan je on.

Ovo je klupko koje će se narednih dana raspetljavati. I u klasičnoj i u kongresnoj političkoj istrazi.

Nezavisno od toga, bivši oficir američke vojske Skot Benet izjavio je da američke bezbednosne službe nisu odreagovale na onlajn izveštaje o čoveku sa puškom na krovu u blizini mesta mitinga Donalda Trampa.

- Tajna služba je bila iznenađujuće, ako ne i sumnjivo, spora u zaštiti bivšeg predsednika, baš kao što je bila spora u zaštiti predsednika Džona F. Kenedija kada je ubijen u Teksasu. Policija je dojavu o sumnjivoj osobi dobila pet minuta pre pucnjave, ali ju je ignorisala - ističe on.

Ponovo se povodom atentata oglasio biznismen Ilon Mask, prvo otkrivši da su i njega tokom proteklih osam meseci dva puta pokušali da ubiju.

- Opasna vremena su pred nama. Inače, uhapšeni su sa oružjem u na oko 20 minuta od sedišta Tesle u Teksasu - istakao je Mask.

Autor: Dubravka Bošković