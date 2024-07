Pokušao sam da zovem Donalda, hoću da razgovaram sa njim! Bajden se oglasio posle pokušaja atentata na Trampa

Američki predsednik Džo Bajden rekao je večeras, nakon pokušaja atentata na Donalda Trampa tokom predizbornog mitinga u Pensilvaniji, da političkom nasilju nema mesta u Americi.

- Na osnovu onoga što sada znamo, pokušao sam da se čujem sa Donaldom, on je sa svojim doktorima, očigledno je dobro i planiram da razgovaram sa njim uskoro. Nema mesta u Americi za ovu vrstu nasilja, to je bolesno, bolesno je, to je jedan od razloga zašto moramo da ujedinimo ovu državu - rekao je Bajden.

Ističe da u Americi ne sme biti ni malo tolerancije za ovakvo nasilje.

- Zahvaljujem se Tajnoj službi i svim agencijama, uključujući i državne agencije koje su se angažovale da ljudi, a imamo više detalja o drugima koji su možda povređeni i u bolnici… Možda ću moći da se obratim medijima nešto kasnije večeras, ali daćemo izjavu… Ali suština je da je Trampov miting skup koji je trebalo da se održi mirno bez ikakvih problema - rekao je Bajden.Dodao je da svi moraju da osude političko nasilje.

- Obaveštavaću vas. I ako budem u mogućnosti da razgovaram sa Donaldom, i o tome ću vas obavestiti... Ja hoću da znate da je za sada dobro, to pod jedan, a pod dva, da je istraga u toku. Vraćam se na telefon da ssaveznim agencijama koje se ponovo sastaju da mi daju ažurirani brifing - dodao je.

Upitan da li je ovo pokušaj atentata, rekao je da nema činjenice, samo mišljenje.

Autor: Snežana Milovanov