Tramp pokreće veliku akciju: Namerava da prikupi milion dolara za porodicu ubijenog vatrogasca, koji je telom zaštitio ženu i ćerke

Organizacioni tim predsedničke kampanje bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa pokrenuo je GoFundMe - prikupljanje donacija za podršku žrtvama i njihovim porodicama pucnjave u Batleru u Pensilvaniji, a kojoj su se odmah odazvali bivši predsednički kandidat republikanac Vivek Ramsvami i Trampova ćerka.

Jedan učesnik jučerašnjeg skupa na kojem je Tramp govorio, poginuo je, a dvojica su povređena. Snajperistu (20) je ubila tajna služba. Tom prilikom metak je Trampu okrznuo uvo.

GoFundMe je promovisan i na društvenim mrežama kako bi se lakše došlo do milion dolara namenjih porodici ubijenog i porodicama ranjenih koji su, kako prenose mediji, u kritičnom stanju.

Corey Comperatore, who previously served as the chief of the Buffalo Township Volunteer Fire Department and died a hero, covering his family with his body during the attempted assassination of Donald Trump has a gofundme:



Support Allyson After Tragic Loss https://t.co/if8ovKBfkb