Pogledajte usporeni snimak metka koji ide ka Trampu: Da nije okrenuo glavu... Da li mu je ovaj potez spasio život? (VIDEO)

Nekadašnji američki predsednik Donald Tramp taman se zagrevao, bio je u prvim minutima svog govora u sklopu predizborne kampanje u Batleru, u Pensilvaniji kad su se začuli pucnji.

Tramp se hvata za uvo i pada, njegove pristalice su šokirane, saginju se, nastao je haos... Na snimku se vidi i kako je Tramp malo okrenuo glavu trenutak pre nego što se čuju pucnji.

Brojni korisnici društvene mreže X su podelili usporeni snimak koji navodno pokazuje da je Tramp blago pomerio glavu pre nego što se čuo pucanj.

Mnogi korisnici interneta rekli su da mu je pomeranje glave, ili naginjanje, u poslednjem trenutku bukvalno pomoglo da „izbegne metak“, što je doprinelo da preživi napad samo sa manjom povredom.

Objavljujući usporene video-snimke trenutka kada mu je metak pogodio desno uvo, jedan korisnik je rekao da je Trampov nagib glave Amerikance „spasao od građanskog rata“, dok se drugi pitao da li bi ga metak pogodio drugačije da republikanski kandidat nije pomerio glavu.

Međutim, može da se spekuliše da li je zaista Tramp pomerio glavu pre nego što je čuo pucanj. Incident je snimljen iz različitih uglova, a video snimci preplavili su internet nakon toga. Jedna fotografija pokazuje kako metak proleće tačno iznad Trampovog ramena, leteći desno od njegove glave.

Tramp je rekao da je čuo „zviždanje, pucnje i odmah osetio kako metak probija kožu“, prenosi CBS Njuz.

The last second head-tilt that saved Donald Trump's life. The bulletproof jacket too saved him.

Tomas Metju Kruks (20) je pucao na Trampa sa krova obližnje zgrade van sigurnosnog perimetra mitinga, pre nego što su ga ubili agenti Tajne službe, prema navodima zvaničnika.

Nije imao nikakvu identifikaciju kod sebe, tako da su agenti morali da "provere njegov DNK i dobiju biometrijsku potvrdu," rekao je Kevin Rojek, specijalni agent zadužen za kancelariju FBI-ja u Pitsburgu, na konferenciji za novinare u subotu uveče pre nego što je Kruks identifikovan.

A remarkable photo captured by my former White House Press Corps colleague Doug Mills.



Zoom in right above President Trump’s shoulder and you’ll see a bullet flying in the air to the right of President Trump’s head following an attempted assassination. pic.twitter.com/FqmLBCytoW