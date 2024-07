Prvi snimak Trampa nakon atentata! Donald izlazi iz aviona, evo gde je sleteo (VIDEO)

(VIDEO) PRVI SNIMAK TRAMPA NAKON ATENTATA! Snimak obišao svet, evo gde je primećen! "Sleteo je..." Bivši predsednik Donald Tramp, koji je povređen kada je na njega pucano na njegovom mitingu u Batleru, u Pensilvaniji, sleteo je u Nju Džerzi i na video snimku se vidi kako izlazi iz aviona, javio je MSNBC.

Prethodno je guverner Pensilvanije Džoš Šapiro izjavio da je Tramp napustio Batler.

- Pod zaštitom američke Tajne službe i uz pomoć državne policije Pensilvanije, bivši predsednik Tramp je napustio oblast Batlera - naveo je Šapiro u objavi na mreži X .

NEW VIDEO: Former President Trump getting off the plane after an assassination attempt on him pic.twitter.com/Yj6dvZXF4M