DEDA (78) GODINAMA SILOVAO MALOLETNU UNUKU! Horor je počeo kada je imala samo 9 godina: U kući bila i njena majka

Vlasti istražuju nezamisliv slučaj silovanja maloletnice u atinskom predgrađu Keraciniju, u kom je počinilac 78-godišnji deda sada 16-godišnje devojčice, koju je navodno silovao od njene devete godine.

Kako se navodi u saopštenju policije, on je "od početka 2017. do kraja 2019. godine svoju maloletnu unuku terao da toleriše seksualne radnje" — kada je on imao između 71 i 73 godina.

- Konkretno u vašoj kući u Keraciniju, koristeći činjenicu da ste bili sami sa svojom maloletnom unukom u vreme kada je njena majka bila u drugom delu kuće sa svojom majkom i vašom suprugom – bakom maloletnice – i koristeći superiorni fizički moći da je mobilišete, na način da ne može da pobegne, naterali ste svoju unuku da toleriše seksualne odnose - navodi se u saopštenju.

"Pitali ste stalno da li joj se sviđa"

Kako se dalje navodi, sve je počelo kada je imala samo 9 godina.

- Počeli ste da radite ove radnje sa maloletnicom kada je imala 9 godina, posebno tokom poseta njenoj porodičnoj kući, a kada ste prvi put zajedno sedeli na sofi u dnevnoj sobi i gledali film, počeli ste da dodirujete njene genitalije, pitajući stalno da li joj se sviđa - dodaje se.

Počinilac je navodno maltretirao maloletnu devojčicu u porodičnom domu u Keraciniju, dok su se u kući nalazile devojčicina majka i baka. Prema informacijama, devojčica je u jednom trenutku odlučila da sve otkrije svojoj majci, što je rezultiralo hapšenjem 78-godišnjaka.

Saopštenje policije

Kako je saopštila policija, osumnjičeni je uhapšen juče, tačnije 2. februara, i tereti se za ponovljeno silovanje maloletnice, ponovljene seksualne radnje i zlostavljanje maloletnice mlađe od 14 godina.

Ovaj 78-godišnjak je optužen da je navedena krivična dela izvršio najmanje od 2017. godine nad maloletnim licem koje nije navršilo 14 godina.

