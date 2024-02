U Nemačkoj počinje testiranje četvorodnevne radne nedelje: Radi se kraće za istu platu

U 45 kompanija širom Nemačke počela je primena četverodnevne radne nedelje, tokom koje će se utvrđivati učinci četverodnevne radne nedelje na platu kakva je bila tokom petodnevne radne nedelje. Testiranje će trajati pola godine.

U Nemačkoj počinje testiranje četvorodnevne radne nedeljeInicijativu za četvorodnevnu radnu nedelju vodi berlinska konsultantska kompanija Intraprenor u saradnji s neprofitnom organizacijom 4 Day Week Global (4DWG). Zagovornici skraćivanja radne nedelje nadaju se da će to učiniti radnike srećnijim i produktivnijim u vreme kada je rast produktivnosti u Nemačkoj spor i postoji manjak radne snage.

Prema podacima Centralne banke Nemačke (Deutsche Bundesbank), vrhunac produktivnosti u ovoj zemlji bio je u novembru 2017. godine i od tada se kontinuirano smanjuje. Međutim, ta je produktivnost još uvek daleko veća od produktivnosti drugih velikih evropskih ekonomija.

Prema pristalicama četvorodnevne radne nedelje i većini onih koji su imali priliku da rade četiri dana u nedelji, to bi povećalo dobrobit radnika, učinilo ih produktivnijima. Veruje se da bi to ohrabrilo one koji ne žele da rade jer smatraju da je petodnevna radna nedelja predug da bi dobili posao. Dakle, postoji mogućnost ublažavanja problema nedostatka radne snage.

Nemačka komora za trgovinu i industriju (DIHK) objavila je u novembru 2023. da se polovina nemačkih kompanija bori s popunjavanjem radnih mesta. Izvršni direktor DIHK-a Achim Dercks istakao je kako su hiljade nepopunjenih radnih mesta prošle godine uzrokovale gubitak od 90 milijardi evra, što je više od dva posto nemačkog BDP-a.

Prema istraživanju kompanije Forsa, 71 posto zaposlenih Nemaca želi imati mogućnost da rade četiri dana u nedelji. Više od tri četvrtine podržava Vladinu odluku o razmatranju uvođenja četvorodnevne radne nedelje, a dva od tri poslodavca takođe podržavaju Vladinu odluku.

Značajna većina (75 posto) smatra da bi četvorodnevni radna nedelja bio poželjan za zaposlene, dok 59 posto smatra da bi bio prihvatljiv za poslodavce. Gotovo polovina poslodavaca (46 posto) smatra da je testiranje četverodnevnog radne nedelje izvodljivo na radnom mestu.

