'MOLIM VAS, NEMOJTE DA ME POVREDITE' Devojčica (13) molila silovatelje da je puste, nisu se obazirali na to

Policija je uhapsila sedmoricu osumnjičenih, od kojih su trojica maloletnici. Svi su egipatskog porekla.

Nakon identifikacije tri člana bande, uključujući dvojicu počinilaca silovanja, novi elementi pomogli su da se rasvetli tragični slučaj silovanja 13-godišnje devojčice, koje se dogodilo u utorak u javnom toaletu u Kataniji u Italiji.

Treći DNK, izvučen iz bioloških tragova uzetih sa odeće 13-godišnjakinje koju je napala grupa mladića, poklapa se sa DNK sedme uhapšene osobe koja je bila podvrgnuta brisu radi prikupljanja biološkog materijala da bi se uporedila sa tri mrlje od krvi, semena i pljuvačke pronađene na donjem vešu devojčice.

Za tužilaštvo je to potvrda njegovog učešća u zlostavljanju počinjenom nad devojkom koja ga je optužila i prepoznala u prisustvu sudije koji koordinira istragu karabinjera.

"To je on, jedan od dvojice koji su me silovali", rekla je devojčica iz Katanije bez oklevanja i sigurna u prepoznavanju sedme osobe koju su uhapsili karabinjeri, prenosi Rai news.

U pitanju je osumnjičena osoba koja je punoletna i zbog toga će se njegovim položajem baviti Okružno tužilaštvo, dok Tužilaštvo za maloletnike ima dosije o još dvojici od sedam Egipćana koji su umešani u napad.

Devojčica je do sada identifikovala tri člana bande - maloletnika i punoletnog mladića koji ju je silovao i još jednog Egipćanina koji ju je držao i sprečavao da pobegne.

Prepoznavanju ostalih pet članova bande, pored jednog od njih koji je sarađivao sa istražiteljima, doprineo je i dečko 13-godišnjakinje, koji je bio primoran da prisustvuje silovanju dok su ga ostali držali.

"Molim vas, molim vas, nemojte da me povredite, pustite me", ovim rečima je devojčica 30. januara očajnički pokušavala da odvrati sedam članova bande, od kojih su trojica bili maloletnici. Svi su egipatskog porekla.

Dok sve jeziviji detalji nasilja cure u javnost, stigle su i vesti o hapšenju sedmog osumnjičenog: on je jedan od trojice osumnjičenih koji su pronađeni u zajednici u kojoj je boravio dok je vraćao neke lične stvari. Prema istražiteljima, on se spremao da pobegne u pokušaju da prikrije tragove.

Prema onome što su do sada otkrili istražitelji, žrtva je bila u Vili Belini zajedno sa svojim 17-godišnjim dečkom, kojeg je držala grupa bande, dok su dvojica mladića u toaletu silovala devojčicu u prisustvu ostalih.

Žrtva i njen dečko prijavili su slučaj, što je dovelo do identifikacije napasnika.

