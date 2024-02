SNAŽNA OLUJA POGODILA KALIFORNIJU, NAJMANJE TROJE MRTVIH Zbog atmosferske reke nastao potop, naređena hitna evakuacija zbog klizišta (FOTO+VIDEO)

Najmanje tri osobe su poginule prilikom pada drveća tokom snažne oluje koja je zahvatila Kaliforniju i izazvala poplave, klizišta i nestanak struje.

Zbog rekordnih padavina guverner Kalifornije Gevin Njusom proglasio je vanredno stanje u osam okruga, piše BBC.

Vatrogasne ekipe su reagovale više od 130 puta zbog poplava, a zvaničnici su izdali naredbe za evakuaciju pojedinih brdskih naselja na jugu države, uključujući Los Anđeles, gde su gradski čelnici proglasili vanredno stanje.

Prethodno je 16 ljudi bilo primorano da napusti svoje domove na Holivudskim brdima zbog klizišta koja su obarala zgrade iz temelja i uništavala gasovode.

Zbog oluje i poplava zatvorene su škole od Malibua do okruga Sonoma, u blizini San Franciska.

6,000,000 gallons of water every MINUTE are flowing thru the L.A. River in Studio City as of 1:00 pm Monday…#Californiastorm @kcalnews @CBSNews #LosAngeles pic.twitter.com/ax57pOWUkW