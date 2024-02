PRIVIĐAJU MU SE POKOJNICI: Svi se smeju NOVOM GAFU američkog predsednika (VIDEO)

Predsednik SAD, Džozef Bajden, je na predizbornom događaju u Las Vegasu pomešao francuskog predsednika, Emanuela Makrona, sa nekadašnjim predsednikom Francuske, Fransoa Miteranom, koji je umro 1996. godine.

Bajden je napravio lapsus dok je prepričavao događaje sa sastanka G7 održanog 2020. godine, neposredno nakon što je pobedio na izborima.

🔸️In a recent speech, Joe Biden said he recently met with the president of France Francois Mitterrand.

🔸️The problem? Mitterrand has been DEAD for 30 years. He was the French president from 1981 - 1995 & died in 1996.

🔸️Biden's cognitive decline is more obvious every day. pic.twitter.com/qgHDcZrUcI