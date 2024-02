Smenjen Zalužni! Zelenski postavio novog komandanta ukrajinske vojske

Predsednik Volodimir Zelenski razrešio je dužnosti glavnog komandanta Valerija Zalužnog, a na njegovo mesto imenovao generala Aleksandra Sirskog, javlja Kyiv Independent.

"Sreo sam se sa generalom Zalužnijem, zahvalio mu se na dve godine službe", napisao je Zelenski u postu u Telegramu na kojem je predsednik stajao zajedno sa Zalužnijem.

"Razgovarali smo i ko bi mogao da se pridruži rukovodstvu Oružanih snaga. Sada je vreme za takvo resetovanje", dodao je Zelenski.

Saopštenje je usledilo nakon više izveštaja ukrajinskih i stranih medija, koji su se poyivali na anonimne izvore u vladi, da je Zelenski odlučio da otpusti glavnokomandujućeg ukrajinske vojske.

Zelenski je potvrdio u intervjuu 4. februara za italijansku medijsku kuću Rai News da planira resetovanje ukrajinskog rukovodstva velikih razmera koje bi moglo uključiti nekoliko kadrovskih promena mimo vojske.

Zalužni je, uz predsednika, objavio sličnu poruku, takođe sa zajedničkom fotografijom.

"Upravo smo se sastali sa predsednikom. Važan i ozbiljan razgovor. Doneta je odluka o potrebi promene pristupa i strategije", napisao je Zalužnji.

"Izazovi 2022. godine se razlikuju od onih 2024. godine. Stoga, svi moraju da se menjaju i prilagođavaju novim realnostima. Da zajedno pobedimo", dodao je on.

Izvor Kyiv Independenta u Generalštabu Oružanih snaga Ukrajine potvrdio je ranije prošle nedelje da je Zalužni trebalo da bude smenjen. Izvor nije bio ovlašćen da razgovara sa novinarima.

Odgovarajući na medijske izveštaje, Sjedinjene Države, glavni saveznik Ukrajine, saopštile su Kijevu da se neće mešati u kadrovske odluke u zemlji, rekao je 4. februara američki savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan.

Zalužni je bio glavnokomandujući od jula 2021. Izveštaji o neslaganju njega i Zelenskog su se prvi put pojavili u novembru 2023.

Navodno neslaganje između njih dvoje privuklo je povećanu pažnju nakon Zalužnijevog intervjua o stanju rata za The Economist 1. novembra, u kojem je rekao da postoji opasnost da Ukrajina uđe u zamku dugotrajnog rata.

