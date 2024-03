KO JE NOVA DESNA RUKA VOLODIMIRA ZELENSKOG?! Jednog zovu "KASAPIN", drugog "SNEŽNI LEOPRAD", a treći bio na strani Rusije!

Posle nedelja spekulacija, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ranije ovog meseca konačno smenio popularnog vojnog komandanta Valerija Zalužnog, a zatim je otkrio i da planira potpunu rekonstrukciju najviših funkcionera u ukrajinskoj vojsci!

Odluku o smeni Zelenski je saopštio nekoliko dana pošto su se u ukrajinskoj javnosti pojavile naznake da ukrajinski predsednik razmatra smenu vojnog zvaničnika - koga brojni građani smatraju nasionalnim herojem otpora ruskoj agresiji pokrenutoj februara 2022.

"Razmatrali smo kakav je vid obnove potreban Oružanim snagama Ukrajine. Kao i ko bi mogao činiti njihovo novo rukovodstvo. Vreme je za ovu vrstu obnove. Generalu Zalužnom sam predložio da ostane u našem timu”, rekao je tada Zelenski.

U međuvremenu, Zelenski je smenio nekoliko drugih visokorangiranih oficira, uključujući one u teritorijalnoj odbrani i vazdušno-desantnim trupama.

Glavnokomandujući Aleksandar Sirski: "Snežni leopard"

General-pukovnik Aleksandar Sirski (58) zamenio je Zalužnog, ali teško da je novo lice za Ukrajince.

Sirski je vojnik kome je jako stalo do karijere, a koji se istakao tokom pobune separatista 2014. godine u regionima Donbasa. Tada je i dobio nadimak "snežni leopard".

Do imenovanja za novog komandanta vojske, Sirski, čiji se stil rukovođenja opisuje kao tradicionalistički i u skladu sa obukom u sovjetskoj vojsci, služio je kao komandant kopnenih snaga Ukrajine. On je zaslužan za borbu protiv Rusa oko Kijeva na početku potpune invazije u februaru 2022. i za osmišljavanje jedne od najvažnijih pobeda Ukrajine u ratu do sada. Predvodio je kontraofanzivu i zaslužan je za oslobađanje istočnog regiona Harkova.

Međutim, rat je takođe bacio senku na ime Sirskog, zbog čega je dobio mnogo manje laskavi nadimak "kasapin", nakon borbi za Bahmut.

Analitičari zato smatraju da Sirskog prati dvostruka reputacija. Sa jedne strane, posmatraju ga kao uvaženog komandanta, međutim, sa druge strane mnogi ga krive za ljudske gubitke.

Ankete u Ukrajini pokazuju da njegovog prethodnika podržava 80 odsto ispitanika, dok je broj onih koji podržavaju Sirskog duplo manji.

Jedan od najvećih izazova za Sirskog, smatraju analitičari, biće ne samo da "popuni Zalužnijeve čizme", već i da prestane da se poredi sa njim.

Komandant Aleksandar Pavliuk

Uzorni vojnik general-potpukovnik Aleksandar Pavliuk (53) bivši je zamenik ukrajinskog ministra odbrane i blizak je saradnik Sirskog.

U intervjuu za Ukrajinsku pravdu, Sirski je rekao da je Pavljuk, koji je u protekle dve godine bio zamenik Sirskog, jedino ime koje je ikada razmatrao za tu funkciju.

Pavljuk se borio na liniji fronta u Donjecku 2014. godine, a kada je Rusija pokrenula punu invaziju 2022, on je bio zadužen za odbranu istočnih regiona, a kasnije i odbranu Kijeva.

Pavliuk je odlikovan zvanjem "Heroj Ukrajine".

Javnost ga vidi kao veoma poštovanog i uzornog vojnik čija je jedina mana to što je privremeno skrenuo u politiku.

Komandant združenih snaga Jurij Sodol

General-potpukovnik Jurij Sodol (53), je bivši komandant ukrajinske mornarice i takođe je nosilac odlikovanja "Heroj Ukrajine".

Kao i ostali visokopozicionirani vojni zvaničnici i on je učestvovao u borbama 2014. godine.

Iako se o Sodolu vrlo malo zna, on je prilično uspešno uspeo da se drži podalje od očiju javnosti. On je prvobitno bio zadužen za borbe u Mariupolju.

Međutim, pošto je Mariupolj bio pod opsadom, kapetan puka Azov je delovao kao komandant. Iako Sodol nije optužen za bilo kakvo krivično delo, o njegovoj ulozi u ovoj tragediji se uveliko raspravlja u Ukrajini.

Dokumenti sa kojih će posle rata biti skinuta tajnost mogu vrlo dobro da pokažu da je on samo sledio naređenja, smatraju analitčari.

Do sada se u borbama pokazao kao efikasan i moderan komandant armije. Zaslužan je za modernizaciju ukrajinske mornarice po standardima NATO.

Komandant teritorijalne odbrane Igor Plahuta

O general-majoru Igora Plahutu (56) se jako malo zna, posebno o periodu pre 2005. godine.

Ono što se zna je da je Igor bio komandant ukrajinske Odvojene predsedničke brigade, 169. centra za obuku vojske i Južne teritorijalne komande unutrašnjih trupa Ministarstva unutrašnjih poslova.

Do nedavno je bio zamenik komandanta operativno-strateške grupe Horticija, koja je formacija ukrajinskih kopnenih trupa koja se bori protiv Rusije.

Analitičari smatraju da je njegovo imenovanje politički najrizičnije, ne samo zato što je bio deo snaga koje su učestvovale na protestima na Evromajdanu 2014. godine.

Međutim, to "iskustvo" ne mora nužno da diskredituje Igora jer je sve vreme pokušavao da pregovara sa demonstrantima i izbegava nepotrebne sukobe, tako da većina ljudi misli da to i nije tako velika stvar.

U vladi Zelenskog ima i drugih koji su takođe bili na proruskoj strani tokom evromajdanskih protesta.

Komandant vazdušnih snaga Igor Skibjuk

Brigadni general Ihor Skibjuk (48) najmlađi je u ovoj grup, a svoju novu ulogu preuzima nakon što je dugo bio zamenik komandanta ukrajinskih vazdušno-jurišnih snaga.

Pre toga je bio komandant 80. vazdušno-jurišne brigade, poznate kao "Vatrogasci", koja je učestvovala u kontraofanzivi u Harkovu 2022. godine.

Mnogi ga smatraju zaslužnim za oslobađanje Izjuma, a za svoj trud nagrađen je titulom "heroj Ukrajine".

Mediji su ga opisivali kao uravnoteženog i smirenog vođu koji nikada ne viče na svoje podređene.

Njegova brigada je često slata ma majteže delove fronta, gde su pravovremeno morali da zaustave ruske napade na otvorenom terenu.

Kako će se nova grupa pokazati, ostaje nam da vidimo.