OŠTRA REAKCIJA: Nakon ŠOKANTNOG intervjua sa Putinom, Hilari Klintom američkog novinara nazvala OVAKO!

Optužila ga da kao papagaj ponavlja laži Vladimira Putina!

Hilari Klinton nazvala je američkog novinara Takera Karlsona "korisnim idiotom" kao reakciju na vest o intervjuu sa ruskim predsednikom Vladimira Putina.

"On govori stvari koje nisu istinite. On kao papagaj priča i ponavlja gomilu laži Vladimira Putina o Ukrajini, tako da ne vidim zašto mu on ne bi dao intervju jer preko njega može da nastavi da priča neistinu o njegovim ciljevima i šta očekuje da će se desiti", rekla je Hilari.

Karlson je na društvenoj mreži Iks, u jednom video-snimku, rekao da se "nijedan zapadni novinar nije potrudio" da intervjuiše Putina i da većina Amerikanaca nema pojma zašto je on napao Ukrajinu nakon dve godina rata.

"Očigledno je da postoji rizik od ovakvog intervjua", rekao je Karlson i dodao da su on i njegova ekipa "pažljivo razmišljali o tome tokom poslednjih meseci".

Ebi Filip iz CNN-a se odmah oglasila i rekla kako su se oni mnogo puta "iznova i iznova" obraćali Putinu za intervju kao i da su prenosili razloge zbog kojih je izvršio invaziju na Ukrajinu.

Intervju koji je trajao oko dva sata emitovan je u četvrtak u ponoć i doneo novi talas pažnje Karlsonu, nekada jedan od najviše ocenjenih voditelja u američkim vestima i sada autsajder u industriji.

Predstavljajući intervju sa Putinom, Karlson je rekao da je glavna tema, naravno, rat u Ukrajini.

"Postavili smo najočiglednije pitanje, zbog čega ste to uradili – jer osećate pretnju, neposrednu fizičku pretnju. I to je vaše opravdanje – a odgovor koji smo dobili nas je šokirao", rekao je on.

"Putin je pričao veoma dugo, verovatno pola sata, o istoriji Rusije koja seže do osmog veka. I iskreno, mislili smo da je ovo tehnika filibssteringa (u američkom političkom žargonu talp se nazivaju članovi Senata ili nekoga drugog tela u kom nema ograničenja dužine govora, kada protiv volje većine nastoje sprečiti, ili barem odgoditi, izglasavanje neke za njih nepovoljne odluke držanjem beskrajno dugih govora, op.aut.) i smatrali smo da je to dosadno i nekoliko puta smo ga prekidali, a on je odgovorio da je iznerviran zbog prekida", dodao je Karlson.

Dotakao se i odnosa sa Srbijom, rekavši da je Rusija morala da stane u odbranu Srbije tokom raspada Jugoslavije jer su Srbi, kako je naveo, poseban i narod blizak ruskom.

"Čim su počela dešavanja u Jugoslaviji, Boris Jeljcin digao je glas u znak podrške Srbima. Nismo mogli da ne stanemo u odbranu Srba jer su Srbi poseban i nama blizak narod, sa pravoslavnom kulturom. To je narod koji je patio generacijama", poručio je Putin.