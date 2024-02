UKRAJINA SAOPŠTILA DA NIJE BILO RATNIH ZATVORENIKA U OBORENOM IL-76: Rusija nam podmeće, nema nijednog dokaza, to se nije dogodilo

Transportni avion Il-76 koji je oboren iznad Belgorodske oblasti nije prevozio ukrajinske ratne zarobljenike, kako tvrdi Moskva, navodi sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Aleksej Danilov.

- Mogu vam sa sigurnošću reći da tamo nisu bili naši zatvorenici. Da su naši zarobljenici bili u avionu, količina biološkog materijala bila bi ogromna, a Rusija bi to definitivno iskoristila i sve snimila. Njiva bi bila sva crvena od krvi. To se tamo nije dogodilo - rekao je Danilov za ukrajinski portal Babel.

Danilov tvrdi da je priču sa zatvorenicima Rusija "unapred pripremila" da bi diskreditovala Ukrajinu u međunarodnoj areni. Takođe je napomenuo da Кijev trenutno nema pouzdane informacije o tome da li su zatvorenici koji su prema ruskim vlastima bili u oborenom Il-76 sada živi.

- To je veoma teško pitanje. Veoma je osetljivo. Trenutno ne možemo da odgovorimo. Mogu samo da kažem sa velikom verovatnoćom da ih nije bilo u avionu - rekao je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu.

Danilov je ujedno pozvao na oprez u izjavama da su avion oborile ukrajinske oružane snage.

Dan ranije, podsetimo, američki Njujork tajms objavio je da je Il-76 u Belgorodskoj oblasti 24. januara zaista oborio sistem Patriot, kako su ruske vlasti tvrdile. To se prema navodima portala moglo da se dogodi kao rezultat toga što je ukrajinska vojska dobila netačne obaveštajne podatke. Američki izvori lista potvrdili su da je na letu bilo ukrajinskih ratnih zarobljenika, ali su naglasili da ih je verovatno bilo manje od 65.

Vojni avion Il-76 oboren je iznad Belgorodske oblasti 24. januara.

Sources in Kyiv say Ukraine's armed forces shot down a Russian Ilyushin military transport plane this morning in Belgorod, killing 63 people. It was delivering S-300 missiles of the kind used in recent devastating attacks on #Kharkiv, they add. Crash site was near Ukraine border pic.twitter.com/4NiA4u6hB2