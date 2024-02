TRESE SE TLO: Jak zemljotres pogodio Meksiko!

Epicentar je bio 21 kilometar od Mehikalija u Meksiku, odnosno 13 kilometra od El Sentra u Kaliforniji

Zemljotres jačine 5,1 stepen Rihterove skale pogodio je Meksiko.

Potres je zabeležen na dubini od 15 kilometara, javlja EMSC.

Epicentar je bio 21 kilometar od Mehikalija u Meksiku, odnosno 13 kilometra od El Sentra u Kaliforniji.

Svedoci su na sajtu EMSC opisali da ih je potres probudio iz sna.

🔔#Earthquake (#sismo) M5.0 occurred 19 km W of #Mexicali (#Mexico) 4 min ago (local time 00:36:23). More info at:

