IZRAEL NAJAVIO RAT LIBANU: U toku serija vazdušnih napada (VIDEO)

Društvenim mrežama kruže snimci navodnih vazdušnih napada izraelskih snaga na Liban.

Prethodno je izraelska vojska saopštila je da su njihovi avioni otpočeli udare.

Rekli su da u ovom trenutku ne mogu da daju više detalja.

Do vazdušnih napada došlo je nakon što su iz Libana ispaljene rakete na severni deo Izraela, a na meti napada bila je i vojna baza u Safedu.

Israeli occupation forces bomb the town of Chehabiyeh in southern Lebanon. pic.twitter.com/0XI4iNxpNX