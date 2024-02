PAPRENO! Putin podigao ruku i sve se saznalo - evo koliko odelo Vladimira Putina

Predsednik Rusije Vladimir Putin nosio je skupoceno italijansko odelo “Brioni”, koje košta više od 8.000 evra, tokom intervju sa ruskim novinarem Pavelom Zarubinom.

Cenu odela otkrio je “Dejli mejl” nakon što je Putin u jednom momentu podigao desnu ruku i tada se jasno videla etiketa ovog luksuznog brenda.

Kako pišu Britanci, odelo košta 7.000 funti (malo više od 8.000 evra) i to "bez individualnog prilagođavanja".

“Brioni” je italijanska luksuzna kuća za mušku odeću sa sedištem u Rimu i specijalizovana je za garderobu, kožnu galanteriju, cipele, naočare, parfeme... Kompanija je osnovana u Rimu 1945. godine i poznata je po tome što je organizovala prvu reviju muške odeće u modernoj istoriji.

