KO JE ĆERKA ALEKSEJA NAVALJNOG I GDE SE NALAZI? Evo šta planira Darja da uradi nakon smrti svog oca!

Izvor: The Sun, Foto: Instagram.com/navalny | |

Prema tvrdnjama Kremlja, Aleksej Navaljni preminuo je, ostavljajući iza sebe suprugu i dvoje dece. Navodna smrt ovog aktiviste i političkog zatvorenika, koji je bio glasni kritičar ruskog predsednika Vladimira Putina, usledila je samo nekoliko meseci nakon što se njegova ćerka Darja zaklela da nikada neće prestati da se bori se za njega.

Darja Navaljni, poznata i kao Daša, rođena je 2001. godine, a njen brat Zahar 2008. Darja je započela studije psihologije na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji 2019. godine. U 2021. godini, ona je primila Saharovljevu nagradu Evropskog parlamenta u ime svog oca, što je najprestižnije priznanje za ljudska prava Evropske unije.

POSLANICA ZA BUDUĆNOST RUSIJE

Darja je postala uticajna ličnost na društvenim mrežama i, poput svog oca, aktivistkinja. Učestvovala je u brojnim intervjuima gde je govorila o svojim nadama za budućnost Rusije, a takođe je objavljivala tekstove u različitim medijima, poput The New York Times-a. U jednom od intervjua za CNN, Darja je otkrila kako je izgledalo odrastanje pod prismotrom ruske vlade. Objasnila je kako bi ona i njen brat pravili igru od pokušaja da izbegnu špijune dok putuju javnim prevozom.

OD DETINJSTVA DO SUKOBA SA VLADOM

U intervjuu za Spiegel 2021. godine, Darja je otkrila da je njeno detinjstvo bilo "normalno" sve do njenog desetog rođendana, kada je njen otac priveden. Nakon toga, stvari su se počele menjati. Aleksej je priveden 5. decembra 2011. godine i osuđen na 15 dana zatvora "zbog nepoštovanja državnog službenika". Kasnije je pokušao da se kandiduje za gradonačelnika Moskve 2013. godine, ali je bio sprečen da učestvuje na predsedničkim izborima 2018. godine. Optuživan je za brojne zločine, uključujući proneveru i prezir prema sudu. Darja je istakla da je uvek bila ponosna na svog oca, uprkos strahu za njegov život i njihov.

SLIČNOST SA OCEM

U istom intervjuu, Darja je otkrila kako deli mnoge sličnosti sa svojim ocem. Rekla je:

"Uvek sam ličila na mog oca. Govorim kao on i krećem se kao on. Mama me često kritikovala zbog toga. Nije želela da usvojim njegove manire. Rekla je da treba da budem ženstvenija."

Prema njenom Instagram profilu, Darja se i dalje čini studentkinjom na Univerzitetu Stanford. Opisuje sebe kao blogerku na ovoj društvenoj mreži, gde takođe ponosno ističe da je ćerka Alekseja Navaljnog. Njen Instagram profil, koji ima preko 195 hiljada pratilaca, sadrži isečke iz različitih medijskih intervjua u kojima je učestvovala, kao i redovne objave slika sa svojom majkom i bratom.

NEIZVESNOST I NADA

U vreme pisanja ovog teksta, Darja se nije oglasila povodom navodne smrti svog oca. Međutim, njena majka insistira da će Putin biti "odgovoran" ako se potvrdi očeva smrt. Rekla je:

"Ne znam da li da verujem ovim strašnim vestima koje dobijamo samo iz ruskih izvora. Godinama ne možemo verovati Putinu i ruskoj vladi. Uvek lažu. Ali ako je ovo istina, želim da Putin i svi oko njega znaju da će biti odgovorni za sve što su uradili našoj zemlji, mojoj porodici. I taj dan će se vrlo brzo desiti."