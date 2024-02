BELA KUĆA TRAŽI VEZU S KREMLJEM PRVI PUT OD POČETKA RATA! BAJDEN: Putin ima svemirsko oružje, Amerika bez odbrane, senatori u panici

Rusi lansirali u orbitu nuklearni projektil koji može da obori stotine zapadnih satelita.

Vladimir Putin lansirao je moćno nuklearno oružje u svemir, što je izazvalo haos u Vašingtonu, a prvi put od početka rata u Ukrajini Džo Bajden je zatražio direktnu diplomatsku vezu s Moskvom.

Bela kuća potvrdila je da Rusi razvijaju svoje kapacitete svemirskog nuklearnog oružja, koje još nije potpuno raspoređeno. Njen portparol Džon Kirbi naglasio je da je reč o zabrinjavajućem razvoju događaja.

VRHUNSKA VOJNA TAJNA

- Predsednik je naložio da se održe brifinzi na kojima će o svemu biti informisani lideri obe partije u Kongresu. Takođe, Bajden je zatražio da se otvori direktna diplomatska komunikacija s Moskvom na tu temu - rekao je Kirbi.

Posledice primene nuklearnog oružja dale bi Rusiji ogromnu prednost jer bi silna geomagnetna oluja, poput one koju proizvode eksplozije na Suncu, izbacila iz upotrebe stotine satelita i dovela do njihovog pada na Zemlju. To bi potpuno zaslepilo američku vojsku, sprečilo navođenje njenih projektila, ali i onemogućilo komunikaciju s jedinicama i flotnim sastavima razbacanim širom sveta.

Sumnja je pala na rusku raketu sojuz-2-1 v, koja je lansirana s kosmodroma kod Arhangelska. Ona je nosila teret koji je označen kao vojna tajna, a zatim je lansirana još jedna raketa koja je navodno iznela u kosmos transportni brod "Progres MS-26". Moskva je demantovala da je reč o svemirskom atomskom oružju.

U SAD su svesni da nemaju adekvatnu odbranu protiv ovakve pretnje. Poslednje nuklearno testiranje u svemiru SAD su izvele 1962, kad je u eksploziji Starfish prime detonitana bomba od 1,4 megatona (oko 70 Hirošima) na 400 kilometara iznad Pacifika. Geomagnetna oluja uništila je satelite kojih je tada bilo mnogo manje i nisu bili toliko važni za funkcionisanje oružanih snaga i života na Zemlji. Godinu dana kasnije SAD, SSSR i druge države UN potpisale su sporazum o zabrani takvih eksperimenata. Strah je velik i zato što je SSSR 1968. oborio satelit, što je SAD uspeo tek 1986. suorbitalnim oružjem. To je bio samo deo trke u kojoj su sovjetski naučnici uglavnom bili uspešniji.

RADIJACIJA SVE SPALJUJE

Danas oko Zemlje kruži nekoliko puta više satelita, zbog čega bi primena nuklearnog oružja proizvela daleko veće posledice. Američki centar za strateške i međunarodne studije prošle godine naveo je u izveštaju da bi svemirska nuklearna eksplozija uništila satelite na određenoj udaljenosti, ali da bi radijacija delovala još dalje na ključne komponente ostalih.

RUSKO ORUŽJE MOŽE DA PROIZVEDE GEOMAGNETNU OLUJU

Demokrate pozvale Kongres da ne paniči. Predsednik obaveštajnog odbora Predstavničkog doma Majk Tarner preneo je članovima Kongresa da su obaveštajne službe SAD otkrile ozbiljnu pretnju nacionalnoj bezbednosti. On je zahtevao da predsednik Džo Bajden skine oznaku tajnosti sa svih informacija koje se odnose na ovu pretnju, što su američki mediji odmah povezali s ruskim nastojanjem da rasporedi antisatelitsko nuklearno oružje u svemiru.

Džim Hajms iz Konektikata, predstavnik Bajdenovih demokrata u ovom odboru, potvrdio je da je ova poverljiva informacija značajna, ali je pozvao kongresmene da ne paniče.

KOSMIČKI TORPEDO NAJVEĆA OPASNOST

Rojters je ranije izvestio da bi rusko svemirsko oružje zapravo mogao biti uređaj na nuklearni pogon za napad na satelite, a ne atomska bojeva glava. U tom slučaju, najozbiljniji kandidat je raketa burevesnik, koja je krajem prošle godine ispitana na poligonu u ruskom Arktiku. Burevesnik umesto raketnog motora pokreće nuklearni reaktor, što mu daje mogućnost da godinama kruži planetom dok ne pogodi cilj. Modifikacija burevesnika mogla bi lako da preuzme ulogu takozvanog kosmičkog torpeda. Inače, ova raketa može da nosi konvencionalnu i nuklearnu bojevu glavu.

Raketa nudolj obara sa zemlje

Rusi su 15. novembra 2021. protivsatelitskom raketom nudolj ispaljenom sa zemlje oborili svoj sputnjik Kosmos-1408. To se desilo manje od dva meseca pre rata u Ukrajini, a sputnjik je oboren 544 kilometra iznad teritorije SAD, što je tumačeno kao poruka Vašingtonu. Amerikanci su zabeležili 1.500 velikih i na stotine hiljada malih delova uništenog sputnjika, koji će još decenijama ugrožavati zapadne satelite.