ULTRATEŠKA BALISTIČKA RAKETA POLETELA KA IZRAELU! Iran prvi put upotrebio ovo moćno oružje (VIDEO)

Iran je po prvi put danas lansirao dvostepenu ultratešku balističku raketu srednjeg dometa „sadžil“ u borbenim uslovima, a taj projektil je lansiran u pravcu Izraela, saopštila je iranska Islamska revolucionarna garda (IRCG).

IRGC je takođe saopštila da je nekoliko prethodnih operacija uspešno uništila izraelski sistem protivvazdušne odbrane, a da će i ova serija napada biti ciljana i kontinuirana, prenosi iranska agencija Tasnim.

A stunning new Iranian missile is heading toward Tel Aviv!



Iran is testing this model for the first time, and it looks completely different from any missile launched from Tehran before.



The design and trajectory suggest it's a strategic message in technical form! pic.twitter.com/NPp4Zshgl3