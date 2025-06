OVIM MOĆNIM ORUŽJEM JE IRAN NAPAO IZRAEL: Raketa Hajber prvi put korišćena - Može da ponese tonu i po eksploziva

Jutros su širom Izraela odjeknule sirene za vazdušnu opasnost, a najnovija vest je da je Iran po prvi put lansirao raketu Khyber!

Izvor ove vesti je Mehr Newas.

Reč je o balističkoj raketi srednjeg dometa (2.000 kilometara).

JUST IN - Iran fired the Khyber missile at Israel for the first time — Mehr News