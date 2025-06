Iranska Revolucionarna garda (IRGC) objavila je u sredu da je upotrebila supertešku raketu Sadžil kao deo, kako su naveli, 12. talasa napada na Izrael. Iako se Sadžil često prikazivao na vojnim paradama režima u Teheranu otkako je navodno ušao u upotrebu 2012. godine, ovo je prvi put da je jedno od njihovih najcenjenijih oružja korišćeno u direktnom sukobu.

Njegova upotreba u stvarnim borbenim uslovima takođe ukazuje na promenu u pristupu Teherana kada je reč o strategiji odvraćanja i odgovora. Sadžil ili „Brimstone“, klasifikovan je kao balistička raketa zemlja-zemlja i razvijen je potpuno unutar Irana, pod okriljem Organizacije za vazduhoplovnu industriju Ministarstva odbrane. Iako neki izvori tvrde da je Teheran koristio kineske rakete kao tehničku osnovu za Sadžil, njegova veličina i druge karakteristike sugerišu da je u potpunosti dizajniran i proizveden u Iranu, piše Euronews.



Raketa je razvijena kao zamena za rakete klase Shahab, koje su u upotrebi od kasnih 1980-ih. Ima domet od približno 2.000 kilometara i koristi čvrsto gorivo, što omogućava brže lansiranje u odnosu na rakete s tečnim gorivom.

Saždil je upravljiv u svim fazama leta, što ga čini teškim za presretanje konvencionalnim protivvazdušnim sistemima. Iako detalji o njegovoj brzini nisu jasni, Teheran je navodno izjavio da može da dostigne Tel Aviv za otprilike sedam minuta ako se lansira iz centralnog Irana. Prema tehničkim specifikacijama, raketa je dugačka 25 metara, prečnika 1,25 metara i teška oko 2,3 metričke tone.

