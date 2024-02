Više od 400 osoba privedeno u Rusiji tokom odavanja počasti Navaljnom

Više od 400 osoba privedeno je širom Rusije na okupljanjima na kojima je odavana počast ruskom opozicionom lideru Alekseju Navaljnom, koji je u petak preminuo u ruskom zatvoru, saopštila je grupa za ljudska prava OVD-Info.

Kako je navedeno, u više od deset gradova policija je do subote uveče privela 401 osobu, najviše u Moskvi i Sankt Peterburgu. Više od 200 građana uhapšeno je u Sankt Peterburgu, a među njima je i Grigorij Miknov-Vojtenko, sveštenik Apostolske pravoslavne crkve, verske grupe koja je nezavisna od Ruske pravoslavne crkve. Kako je naveo OVD-info, on je pre preko društvenih mreža pozvao na pomen Navaljnom, a optužen je za organizovanje skupa, ali je nakon hapšenja hospitalizovan zbog moždanog udara, preneo je AP. Sudovi u Sankt Peterburgu naložili su zatvorske kazne u trajanju od jednog do šest dana za 42 osoba koje su pritvorene u petak, dok je devetoro građana dobilo novčane kazne, rekli su zvaničnici suda. U ruskoj prestonici, Moskvi, najmanje šest osoba je dobilo kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, navodi OVD-Info. Stotine građana izašle su u petak i subotu na ulice desetina ruskih gradova gde su na improvizovanim memorijalnim mestima palili sveće i ostavljali cveće kako bi odali počast Navaljnom, uprkos tome što je moskovsko tužilaštvo prethodno upozorilo građane da ne učestvuju na protestima na koje ih pozivaju preko interneta i društvenih mreža. Vest o smrti Navaljnog stigla je mesec dana pre predsedničkih izbora u Rusiji za koje se očekuje da će Putinu obezbediti još šest godina na vlasti. Ruski opozicionar bio je iza rešetaka otkada se vratio iz Nemačke, u januaru 2021. godine. Od tada je dobio tri zatvorske kazne, po više optužbi koje je odbacio kao politički motivisane.