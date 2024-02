SNEŽNA KATASTROFA U AVGANISTANU: Materijalna šteta ogromna, sumanja se da je u odronu poginulo NAJMANJE 25 LJUDI

Najmanje 25 osoba poginulo je a osam je povređeno u odronu izazvanom jakim snežnim padavinama na severoistoku Avganistana, saopštilo je danas Ministarstvo za upravljanje katastrofama.

"Zbog odrona oko 25 naših građana je poginulo a osam je povređeno", rekao je portparol ministarstva Džanan Sajek, u video snimku.

On je rekao za Frans pres da bi bilans poginulih mogao da raste i da je uništeno ili teško oštećeno od 15 do 20 kuća.

U odronu sinoć prekrivene su kuće u selu Nakre, u provinciji Nuristan. Zbog visokog snega spasilačke ekipe sporo stižu, pošto je blokiran jedan od glavnih puteva koji vodi do provincije Nuristan. Nuristan je provincija koja se graniči sa Pakistanom, i većim delom je prekivena šumama i planinama Hindu Kuša.

Kabul is covered by snow ❄️❤️

