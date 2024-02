UŽAS: Ajkula pokušala da uđe u kavez sa roniocima, pa ostla bez GLAVE! (VIDEO)

Velika bela ajkula nastradala je kad je pokušala da uleti u kavez sa roniocima kod obale Meksika!

Užasavajući momenat zabeležila je kamera. Na snimcima se vidi kako velika bela ajkula pliva ka kavezu nakon čega joj se glava zaglavila između metalnih šipki. Velika količina krvi obojila je vodu u crveno dok je ajkula očajnički pokušavala da se oslobodi. Međutim, samo nekoliko sekundi kasnije, vidi se kako telo ajkule polako tone na dno okeana.

Nesvakidašnja scena zabeležena je pre nekoliko godina kod ostrva Gvadalupe u severozapadnoj meksičkoj državi Donja Kalifornija, međutim, snimak je ponovo postao viralan na društvenoj mreži X gde je za 24 sata pregledan skoro 14 miliona puta.

Shark ends itself trying to get in the cage. pic.twitter.com/AA7QIZrowe