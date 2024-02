SVET PRED KATASTROFOM! Ključa u Crvenom moru, Huti raketirali brod - curi nafta i ostavlja TRAG DUG 30 KILOMETARA

Teretni brod koji nakon napada Huta stoji napušten u Adenskom zalivu, iza sebe ostavlja veliku naftnu mrlju što je dovelo do ekološke katastrofe za koju je Središnje zapovedništvo SAD-a u petak reklo da bi se mogla pogoršati.

Teretni brod Rubymar koji je plovio pod zastavom Belizea i kojim je upravljao Liban, prevozio je zapaljivo veštačko đubrivo. Oštećen je u nedelju u raketnom napadu za koji su odgovornost preuzeli jemenski pobunjenici.

Posada je evakuirana u Džibuti nakon što je jedan projektil pogodio bok broda, nakon čega je voda ušla u strojarnicu, a krma popustila, rekao je operater broda Blue Fleet Group.

#British -registered cargo ship 'Rubymar' sunk by #houthis 'Anasrallah' of #Yemen , as they allowed the crew to be evacuated to #Djibouti #redsea #RUBYMAR فيديو إغراق السفينة البريطانية روبيماري في #البحر_الأحمر ، بعد استهدافها من قبل انصار الله الحوثيين #اليمن pic.twitter.com/Jv3ZzQlU7u

Drugi projektil pogodio je palubu broda, no nije uzrokovao neku veću štetu, rekao je za AFP izvršni direktor Blue Fleet Group, Roy Khoury.

CENTCOM je rekao da je brod usidren, ali u njega polako prodire voda. Iza sebe je ostavio naftnu mrlju dugu oko 30 kilometara.

‘M/V Rubymar je u trenutku napada prevozio više od 41.000 tona veštačkog đubriva, koje se moglo istresti u Crveno more i pogoršati ovu ekološku katastrofu‘, stoji u objavi na Twitteru.

No one talks about the environmental damage caused by the Houthis attack on Rubymar, a Belizean-flagged cargo ship.

leaving a huge oil slick of over 30km in the Gulf of Aden.

The ship is carrying 41,000 tons of fertiliser, which If spilled into the sea,be a fatal nature disaster. pic.twitter.com/5PAz9ZR6yP