UKRAJINCI DRONOM SNIMILI MISTERIOZNI OBJEKAT IZNAD RATNE ZONE! Vojnici u šoku: Šta je ovo i zašto se ne pomera?! (VIDEO)

Ukrajinska je vojska navodno u ratnoj zoni snimila NLO u obliku diska, a snimak je objavio Dejl mejl.

- Koji je ovo k***c?! Zašto se ne pomera?, čuju se ljudi iz ukrajinskog 406. bataljona koji su gledali neobično miran NLO koji lebdi nad njihovom ratnom zonom.

Dok su veličina, visina i oblik objekta misterija, visina drona ukazuje na to da bi objekat mogao biti velika letelica udaljena gotovo 50 kilometara.

Jezivi snimak snimio je 406. bataljon ranije ovog meseca uz pomoć jednog od 300 dronova s ‘toplinskim vidom‘ koje koriste ukrajinske oružane snage u odbrani od ruskih napada.

Na osnovu temperaturnih procena drona, objekat je bio topliji od svoje okoline, ali ključni detalji još se ne znaju.

Portparol kompanije DJI koja proizvodi dronove Mavic rekao je da ne može objasniti šta je tačno na snimci. Priznao je da je tokom snimanja došlo do tehničkog kvara jer se na dronu videla poruka o grešci.

Ovo je samo poslednji slučaj NLO-a na ukrajinskom tlu, ali podstiče nagađanja o misteriji u zraku i dodaje težinu iskazima vojnih svedoka koji su videli kako takav objekat onesposobljava nuklearno oružje.

Na snimku se čuje kako vojnici raspravljaju o tome da objekat mirno stoji na mestu.

Na snimku se čuje kako govore na ukrajinskom jeziku, a sadržaj razgovora je potvrdilo i nekoliko prevodilaca koji su pogledali snimak.

Misteriozni objekat u vazduhu, iako još uvek neidentifikovan, jako podseća na ‘Bagdadski fantom‘: cilindrični objekat koji je uočen nad Irakom u maju 2022. s pomoću infracrvene toplinske kamere bespilotne letelice američkih snaga Reaper.

Ukrainian military spotted a UFO over the war zone - Daily Mail



A spokesman for DJI, which manufactures the Mavic drones, said he could not explain what exactly the AFU fighters had captured. He admitted that there was a technical glitch during the recording as an error message… pic.twitter.com/hJNbN6WwVR