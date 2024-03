HRABRI VATROGASAC U AKCIJI OD KOJE ZASTAJE DAH: Dramatičan snimak spasavanja žene iz kamiona koji visi sa MOSTA! (VIDEO)

Žena koja je vozila kamion spašena je iz kabine koja je visila iznad reke kad je teretnjak probio zaštitnu ogradu mosta u američkom gradu Luisvilu!

Kamion je prelazio Кlarkov most iznad preko reke Ohajo kad je iznenada promenio traku i probio barijeru. Na dramatičnim snimcima se vidi da je veći deo kamiona visio preko ograde.

Vatrogasac Brajs Кarden se pomoću krana spustio do kabine da odvuče ženu na sigurno. Akcija spasavanja je trajala oko 40 minuta.

Šef vatrogasne službe Brajan O'Nil rekao je novinarima da se ovakva akcija spasavanja događa jednom u karijeri. Кarden je dodao da je žena vozač bila mirna tokom spasavanja.

JUST IN — A heroic rescue just took place as a semi-truck hung dangerously off a bridge connecting Indiana and Kentucky. God bless these first responders. pic.twitter.com/Dj6NnYTHlS