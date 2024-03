SRUŠIO SE MOST NAKON UDARA BRODA! UZNEMIRUJUĆI snimak iz Amerike: Vozila padaju u vodu, ne zna se koliko ima žrtava

U američkom gradu Baltimoru srušio se veliki most nakon što ga je udario teretni brod.

Na snimku se vidi kako veliki deo dugog mosta Frensis Skot Ki pada u vodu nakon sudara sa teretnim brodom.

Gradska policija je saopštila da su radnici "verovatno" završili u vodi.

Na jezivom snimku se vidi kako vozila padaju sa mosta.

Incident se dogodio oko 1.30 po lokalnom vremenu.

Gradonačelnik Baltimora rekao je da su hitne službe na licu mesta i da je u toku spasilačka akcija.

