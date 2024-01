Ovo je most u koji je udarila barža sa 1000 tona đubriva u Bačkoj Palanci, i potonula na dnu Dunava

Brod koji je plovio pod rumunskom zastavom gurao je baržu sa 1000 tona veštačkog đubriva kada je udario u most Most 25. maj, Most Ilok na Dunavu kod Bačke Palanke.

Teretna barža udarila je noćas u stub Mosta 25 maj na Dunavu. Zbog toga su Saobraćaj i granični prelaz Bačka Palanka - Ilok zatvoreni dok se ne izvrši uviđaj i proceni oštećenje.

Sve se izdešavalo noćas oko 2 sata, kada je rumunski brod "Antonia" koji je gurao natovarenu baržu udario u noseći stub mosta na graničnom prelazu Bačka Palanka.

Od siline udarca barža je počela da pušta vodu i ubrzo je potonula na plovnom putu. Na lice mesta pored policije izašla je i vatrogasna ekipa, jer je prva prijava bila da je brod potonuo, ali na sreću ispostavilo se da je na dnu Dunava završila samo barža.

