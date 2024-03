ZBOG ČEGA BRANKOV MOST NOSI OVO IME? Svi misle da je razlog tome čuveni pesnik koji je skočio s njega, a OVO JE ISTINA

Brankov most poznat je još i kao Most bratstva i jedinstva, jer se tako zvanično zvao za vreme socijalizma. Ipak, u našem narodu ustaljeniji je naziv Brankov most.

Brankov most je po obimu saobraćaja drugi most po važnosti u Beogradu (posle Gazele). Otvoren je 1956. godine i dugačak je 261 metar.

Kako je dobio ime?

Za ovaj most koji je sinonim Beograda vezuju se mnoge priče, ali i zablude. Možda najpoznatija je ta da je ime dobio po Branku Ćopiću koji je skočio sa njega.

Omiljeni dečji pisac izvršio je samoubistvo 26. marta 1984. godine. Ćopić je nakon velikog pritiska komunističke partije odlučio da izlaz potraži u sigurnoj smrti, a svojoj supruzi ostavio je sakriveno oproštajno pismo.

Zabrinjavajući podaci

Most je i poznat po velikom broju samoubistava koja se izvrše ili pokušaju sa njega. Po nekim statitstikama svake godine oko 40 ljudi reši da izvrši samoubistvo skokom sa Brankovog mosta.

Istorija imena

Beograđani su ovaj most ponekad zvali Savski most ili most u Brankovoj ulici jer se preko njega ulazi u ulicu nazvanu po pesniku Branku Radičeviću.

Sadašnji naziv je dobio po Brankovoj ulici, čiji nastavak predstavlja.