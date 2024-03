'TO NIJE RUSKO, TO JE NLO' Oglasio se vojnik koji je snimio misteriozni OBJEKAT iznad Ukrajine: Dug je 400 metara i NIJE SE KRETAO!

Objekat u obliku diska, duži od Empajer stejt bildinga, viđen je prošlog petka na nebu ratom zahvaćenog Donjecka kako lebdi kilometar i po iznad zemlje!

Ukrajinski operater dronova oprezno je vodio svoj infracrveni kvadrokopter u izviđačku misiju, boreći se protiv jakih vetrova, kad je iznenada primetio ravan i skoro 400 metara dugačak NLO koji je stajao nepomično.

Vadim, koji je pripadnik 406. bataljona ukrajinske vojske, navodi za Dejli mejl iz ratne zone da nikada ranije nisu videli ovakve stvari.

- Na početku sam mislio da je to nešto novo što su izmislili Rusi, ali onda sam shvatio da je to možda NLO. Letelica je bila toplija od bilo kog drugog objekta. Bili smo veoma iznenađeni - kaže Vadim preko prevodioca.

Vadim je dodao da nije bio uplašen jer su vojnici naučili da potisnu te emocije usred svojih napora da odbrane Ukrajinu od sada već dvogodišnje invazije Rusije.

- Uplašili smo se 24. februara 2022. godine i nakon toga se više ničega ne plašimo - navodi operater dronova.

Vadim tvrdi da je letelica kojom je upravljao prešla "nekoliko kilometara" tokom izviđačke misije pre nego što je uočio NLO:

- Pogledao sam desno i video nepoznati objekat. Odlučili smo posle 30 sekundi da to snimimo. Sve emocije koje smo imali u tom trenutku se čuju na snimku...

Dok su Vadim i njegove uzbuđene kolege iz 406. bataljona pokušavali da shvate šta vide omakao im se i veliki broj psovki.

- Šta je ovo j*bote? Zašto se ne pomera - pita jedan vojnik.

- To je NLO - nadovezao se drugi.

Vadim tvrdi da ekstremno vreme ne može pomoći da se objasni neobično viđenje.

Ukrainian military spotted a UFO over the war zone - Daily Mail



A spokesman for DJI, which manufactures the Mavic drones, said he could not explain what exactly the AFU fighters had captured. He admitted that there was a technical glitch during the recording as an error message… pic.twitter.com/hJNbN6WwVR