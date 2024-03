TRAGEDIJA: Majka zbog nemaštine donela JEZIVU odluku! Uzela ćerkicu za ruku i BACILA SE POD VOZ!

Legan Melsadaj Redmond (27) je držeći za ruku svoju ćerkicu (3) skočila pod voz na železničkoj stanici, jer, prema navodima medija, nije bila u mogućnosti da plati račune za stan i struju. Njena majka je više puta izražavala zabrinutost zbog mentalnog zdravlja svoje ćerke!

Istraga je pokazala da je Britanka Legan te 2019. godine počinila ubistvo i samoubistvo zbog teške nemaštine, zbog koje je bila i pred sudom. Dugovala je oko 300 evra za struju, 600 za ostale komunalije i nešto više od 1.400 evra za kiriju.

Zapravo, ona je tog dana pokušala da pronađe rešenje. U 6.30 ujutru otišla je da još jednom proveri stanje na računu, a prethodno je obavila niz poziva. Molila je prijatelje da joj uplate nešto novca, ali izgleda da na njene vapaje niko nije odgovorio.

Kada je, verovatno, shvatila da izlaza nema, tog dana je lepo obučena sa ćerkom šetala stanicom čak sat vremena pre nego što se odlučila da skoči pod voz.

Svedoci su kasnije rekli da je veliki propust to što na peronu nije bilo policije, jer bi u tom slučaju neko sigurno odreagovao – pošto je žena izgledala krajnje izgubljeno.

This fills me with sadness. After reading Inferno by Catherine Cho I realise all the same issues affected this woman only she didn't get the same help



‘They didn’t need to die’: mother repeatedly sought help for adult daughter’s psychosis https://t.co/9zQH1uzpW4