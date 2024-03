GURNUO OVAJ PREDMET U POLNI ORGAN, PA UMALO PLATIO ŽIVOTOM! Tinejdžer završio u BOLNICI zbog jakih bolova, a onda su lekari otkrili ŠOKANTNU istinu!

Trinaestogodišnji dečak iz Moskve završio je nedavno u bolnici zbog jakih bolova.

Roditelji su objasnili da nije mokrio nekoliko dana, a pregledom je utvrđeno da mu je bešika puna tečnosti - i pred “pucanjem”. Nakon toga urađen je rendgen, a snimak je šokirao lekare.

Doktori su primetili strane predmete u dečakovoj uretri, a on je potom sve priznao.

Objasnio je da je ubacio tri mala magneta u polni organ, a kada su ga upitali zašto, nije želeo da odgovori. Na kraju je sve zavedeno kao “naivni tinejdžerski eksperiment”.

Dečak je hitno prebačen u hirušku salu, a medicinsko osoblje je oslobodilo tečnost iz bešike, pre nego što se pozabavilo magnetima.

Lad's bladder 'almost explodes' after shoving three 'tiny magnets' into penishttps://t.co/UhbWwXlJoO pic.twitter.com/A6H2oiiTdh